Podpredseda vlády Drucker hodnotí výstavbu banskobystrickej nemocnice ako úspešný projekt: Bol si OBZRIEŤ stavbu!

BANSKÁ BYSTRICA - Kontrolný deň v Banskej Bystrici podľa stanoviska Úradu podpredsedu vlády pre znalostnú ekonomiku vraj preukázal, že výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica dobehla meškania, ktoré boli v úvode a je predpoklad, že hrubá stavba bude dokončená s časovou rezervou.
"Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) spolu s ministerstvom zdravotníctva dnes vykonali kontrolný deň na stavbe novej fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. ÚPPV konštatuje, že na základe aktuálneho stavu prác, ktoré sa prijali po akceptácii akceleračného postupu, ide o investíciu, ktorá sa realizuje v súlade s cieľmi Plánu obnovy a odolnosti," uviedol rezort podpredsedu vlády.
Druckerov úrad tvrdí, že hlavným zámerom strategického projektu je zefektívnenie klinických procesov, zvýšenie komfortu pre pacientov aj personál a zníženie rizika nemocničných nákaz. Nový komplex s celkovou kapacitou 771 lôžok (z toho 695 štandardných a 76 intenzívnych) vytvorí podľa úradu podpredsedu vlády moderné prostredie, ktoré má ambíciu zastaviť odliv špičkových odborníkov do zahraničia.
V akom stave je stavba?
Stavebné práce prebiehajú kaskádovite na viacerých objektoch súčasne. Pre dodržanie kľúčového míľnika „Shell & Core“ k 30. júlu 2026 boli prijaté účinné akceleračné opatrenia. Tie zahŕňajú nasadenie ďalšieho vežového žeriavu, využitie mobilných betónových veží na výškovú betonáž, predĺžené pracovné zmeny a posilnenie projektových aj pracovných kapacít.
V súvislosti s napredovaním prác a stabilitou financovania sa vyjadril aj minister, ktorý okrem rezortu školstva riadi aj Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku: "Veľmi ma teší, že táto investícia, rovnako ako aj ostatné investície v zdravotníctve napredujú podľa plánu z tých rizikových sa stali lídrami a nepredstavujú pre Plán obnovy zvýšené riziká. Dnes vnímame riziká najmä v iných oblastiach."
Projekt nemocnice v Banskej Bystrici je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo výške 354 260 374 eur bez DPH. Po dosiahnutí hrubej stavby v roku 2026 bude nasledovať fáza „Full Fit Out“ (31. decembra 2027) s plánovaným odovzdaním do prevádzky 1. februára 2028.