Obce k urnám nepôjdu: Doplňujúce komunálne voľby nakoniec nebudú, v 14 obciach nikto nekandidoval

BRATISLAVA - Marcové doplňujúce komunálne voľby napokon nebudú v 14 obciach. V týchto samosprávach sa totiž nikto nerozhodol kandidovať za starostu alebo do obecného zastupiteľstva. Uviedli to z Ministerstva vnútra (MV) SR. Komunálne doplňujúce voľby sa budú konať 21. marca. Vyhlásili ich pôvodne pre 30 obcí.
„Z dôvodu nepodania kandidátnych listín sa dňa 21. marca 2026 nevykonajú voľby do orgánov samosprávy obcí v nasledovných 14 obciach,“ uviedli pre TASR z MV. Starostu si nebudú voliť v obciach Brezovec a Vyšná Myšľa. Voľby poslancov obecného zastupiteľstva nebudú v obciach Bolešov, Dulov, Krivosúd - Bodovka, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Nána, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Vysoká, Geraltov a Starina.
Viaceré obce k urnám pôjdu
Starostu i poslancov si budú občania v marci voliť v obciach Hronské Kosihy a Vyšný Čaj. Starostu si budú vyberať v obciach Solčany, Kesovce, Klenová, Ďurďoš, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom a Hrhov. Poslanca alebo poslancov si majú voliť v obciach Mošovce, Sačurov, Kolíňany, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka a Tomášovce. V obci Brezovec síce nebudú voľby starostu, no pre túto obec boli vyhlásené aj voľby do obecného zastupiteľstva, ktoré by sa mali konať.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.