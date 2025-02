Ďalšia slovenská firma na kolenách: Zúfalí ľudia na Zemplíne čakajú na svoje mzdy a odstupné

(Zdroj: Getty Images)

Ešte v lete v podniku pracovalo vyše 20 ľudí, no dnes je areál prázdny a zhruba desiatka bývalých zamestnancov márne čaká na výplatu či odstupné. "Približne možno 40, 50-tisíc pri tých 10 ľuďoch. To čo nám patrí zo zákona nič viac nechceme," povedal Viliam Beck, bývalý zamestnanec spoločnosti pre televíziu JOJ. Polícia už v tomto prípade začala trestné stíhanie pre nevyplatenie miezd.

Firma má navyše okrem záväzkov voči zamestnancom aj dlhy voči štátu, vrátane Sociálnej poisťovne a Finančnej správy, ktoré sa vyšplhali na približne 100-tisíc eur. Sociálna poisťovňa môže zamestnancom vyplatiť náhrady z garančného fondu, ale až po podaní návrhu na konkurz, na čo čakajú aj bývalí pracovníci podniku. "Šéf nám postupne poslal esemesku, že firma má ísť do konkurzu. Potom v novom roku, že právnik by to mal dať na súd, ale odvtedy zatiaľ nič," dodal Beck.

"Vedenie spoločnosti sa snaží inkasovať pohľadávky za účelom splatenia svojich záväzkov aj voči zamestnancom, avšak majoritný zákazník je od 31.12.2024 v insolvencii, a nie je schopný uhradiť svoje záväzky," uviedla v stanovisku firma ALCAST S. R. O. Situáciou sa chce zaoberať aj minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. „Na celý prípad sa pozrieme podobne ako v prípade Bukózy vo Vranove," povedal.