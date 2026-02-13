Podpredseda vlády Kaliňák v Mníchove rokoval s prezidentom Azerbajdžanu Alijevom

MNÍCHOV - Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák rokoval v piatok v Mníchove s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Informovala o tom agentúra Azeratac, podľa ktorej obe strany vyjadrili spokojnosť s rozvojom vzájomného vojensko-technického partnerstva a vymenili si názory na jeho budúce perspektívy.
Kaliňák a Alijev zdôraznili, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami majú charakter strategického partnerstva založeného na vzájomnom porozumení a podpore. K ich rozvoju tiež podľa nich významne prispeli návštevy na vysokej úrovni cesty azerbajdžanského prezidenta do Bratislavy v decembri minulého roka. V Mníchove sa v piatok začala Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC). Azerbajdžanský prezident by na nej mal vystúpiť v sobotu na panelovej diskusii venovanej prehlbovaniu spolupráce s kaukazskými krajinami.