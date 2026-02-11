Brutálny incident v Poprade: Muž po hádke napadol ženu a vyhrážal sa jej zabitím

POPRAD - Polícia obvinila 31-ročného muža, ktorý po hádke fyzicky napadol ženu s barlou. Incident sa stal v nedeľu (8. 2.) v jednom z bytov v Poprade. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že agresor sa žene okrem toho vyhrážal zabitím.
„Spor vyústil až do fyzického útoku. Muž schytil ženu pod krkom, pritlačil ju k stoličke, vyhrážal sa, že ju zabije, pričom ju udrel do hrudníka. Potom vzal barlu a napadol ňou ženu. Agresivita muža sa stupňovala, z linky vzal nôž a vyhrážal sa, že ju pichne do brucha,“ priblížila hovorkyňa. Napadnutá žena utrpela viacero zranení.
Ligdayová dodala, že agresívneho muža polícia zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Na základe získanej dôkaznej situácie ho poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.