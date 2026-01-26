BRATISLAVA - Minulý týždeň bolo na Slovensku 189 dopravných nehôd, čo je o 37 menej ako v rovnakom týždni roka 2025. Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (45) a najmenej v Trenčianskom kraji. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Diana Dudáková.
Štyri obete dopravných nehôd
„V dôsledku dopravných nehôd prišli o život štyri osoby, čo je o dve osoby viac než v rovnakom období minulého roka. Ťažko sa zranilo 14 osôb, čo predstavuje o jednu osobu viac v porovnaní s rovnakým týždňom roka 2025,“ uviedla Dudáková.
Tragická nehoda sa stala 19. januára v Zemplínskej Teplici, pri ktorej 80-ročný vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší 80-ročný vodič zahynul pri nehode v ten istý deň v mestskej časti Košíc Myslave. Pri Veľkom Mederi havarovalo 21. januára auto a zranenie nezlučiteľné so životom utrpela 31-ročná vodička. K nehode došlo aj 25. januára v Košiciach, pri ktorej zomrel 43-ročný chodec.
„Od začiatku roka do 25. januára 2026 bolo zaznamenaných 642 dopravných nehôd, čo je o osem menej ako v rovnakom období roka 2025. Počet ťažko zranených osôb klesol o osem, počet usmrtených dosiahol 12 osôb, čo je o dve osoby viac ako vlani,“ priblížila hovorkyňa.
Polícia vyzýva na opatrnosť
Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym poveternostným a cestným podmienkam a zvýšili pozornosť najmä v rizikových úsekoch. „Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a vzájomná ohľaduplnosť prispievajú k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodala Dudáková. Policajný zbor bude aj naďalej vykonávať zvýšené kontroly na cestách s cieľom predchádzať nehodám a zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.