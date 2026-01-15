Ranný chaos v rýchliku z Bratislavy: Nečakaná situácia, 150 minút meškania a zúfalí cestujúci! ZSSK reaguje

BRATISLAVA - Ranná cesta vlakom sa pre mnohých cestujúcich zmenila na skúšku trpezlivosti. Namiesto plynulej jazdy ich čakalo dlhé čakanie, neistota a postupne narastajúca frustrácia. Spoj mal problémy ešte pred odchodom z Bratislavy a situácia sa počas jazdy ešte skomplikovala. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) celú situáciu vysvetľuje a deklaruje, že cestujúci majú nárok na kompenzáciu.
Cestujúci, ktorí vo štvrtok (15. 1.) ráno nastúpili do vlaku Ex 607 TATRAN, rozhodne nerátali s tým, že sa ich cesta výrazne predĺži. Najskôr nastala technická porucha v Bratislave, kedy museli stiahnuť rušeň a nahradiť iným, potom ďalšia na trati pri Veľkých Kostoľanoch, kde poruchu zaznamenal aj náhradný rušeň. Informovala na sociálnej sieti stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, ktorá ukazovala meškanie približne 150 minút. Namiesto plynulej jazdy tak čakalo cestujúcich dlhé státie, zúfalé pohľady na hodinky a prepočítanie, o koľkej asi dorazí vlak do ich cieľa.
Reakcia ZSSK, cestujúci majú nárok na kompenzáciu
O stanovisko sme požiadali ZSSK, ktorá udalosti potvrdzuje. "Na vlaku Ex 607 TATRAN došlo dnes ráno k technickej chybe na hnacom vozidle ešte pred odchodom z Bratislavy, a preto bol vlak vypravený s náhradným rušňom. Počas jazdy sa však v úseku pri Veľkých Kostoľanoch objavila technická porucha aj na tomto náhradnom vozidle, čo si vyžiadalo riešenie situácie priamo na trati a spôsobilo výrazný časový posun spoja," uviedol pre Topky.sk hovorca spoločnosti Ján Baček s tým, že ZSSK v takýchto situáciách postupuje podľa prevádzkových postupov a zabezpečuje riešenie tak, aby sa vlak mohol čo najskôr vrátiť do pohybu.
ZSSK sa cestujúcim za vzniknutú situáciu ospravedlňuje. "Cestujúci majú v súlade s Prepravným poriadkom ZSSK a európskymi pravidlami o právach cestujúcich v železničnej doprave nárok na kompenzáciu cestovného podľa dĺžky časového posunu. Nárok si môžu uplatniť prostredníctvom štandardného reklamačného procesu v zákazníckych centrách alebo online," približuje Baček.
ZSSK pripomína, že vlaková doprava patrí medzi najväčšie verejné služby na Slovensku. Dopravca denne vypraví takmer 1 800 vlakov, ktoré prepravia vyše 200-tisíc cestujúcich. "Spoľahlivosť spojov zostáva vysoká. 98,54 % vlakov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie dopravca ovplyvniť," uvádza Baček a dodáva, že aj po zohľadnení vonkajších vplyvov, ako sú výluky, nepriaznivé počasie či technické poruchy infraštruktúry, zostáva celková dochvíľnosť vlakov na úrovni 90,38 %.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o svojom spojení. Informácie o mimoriadnostiach a zmenách v železničnej doprave ZSSK nájdu cestujúci napríklad pod profilom "IDeme vlakom" na Facebooku, sociálnej sieti X, aplikácii Threads či na webe ZSSK. Informácie o mimoriadnostiach rýchlo a jednoducho môžu získať aj cez live chat na webe ZSSK, na Messengeri ZSSK, Whatsapp kanáli ZSSK alebo na telefónnom čísle +421 24 48 58 188.