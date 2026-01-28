Nezodpovednosť za volantom: Vodičke v Novom Meste namerali v dychu 2,85 promile alkoholu

Vodičke v Novom Meste nad Váhom namerali v dychu 2,85 promile alkoholu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Takmer tri promile alkoholu namerali policajti z Nového Mesta nad Váhom v dychu 31-ročnej vodičky automobilu Volkswagen Passat. Obvinili ju z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Automobil zastavili policajti v skorých ranných hodinách v Novom Meste nad Váhom. Vodička mala v dychu 2,85 promile alkoholu. Policajti jej obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ju do cely policajného zaistenia. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov dali policajti návrh na podanie obžaloby. Po vykonaní potrebných úkonov vodičku prepustili zo zadržania,“ doplnila polícia.