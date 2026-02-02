Nevideli ste ho? Polícia žiada pomoc pri pátraní po 50-ročnom odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
RIMAVSKÁ SOBOTA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 50-ročnom odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Polícia pátra po 50-ročnom odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
„Menovaný má byť dodaný do výkonu trestu odňatia slobody na základe príkazu Okresného súdu Rimavská Sobota,“ priblížila polícia s tým, že akékoľvek informácie o pobyte muža môže verejnosť oznámiť na telefónnom čísle 158.