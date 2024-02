KVÍZ Poznáte najznámejšie februárové pranostiky? Otestujte sa!

(Zdroj: Getty Images, Topky)

BRATISLAVA - Február je už tu... aj keď to vonku vyzerá, že sme preskočili už na mesiac marec. Napriek tomu nestrácame nádej, že ešte sneh uvidíme a to nie len vysoko na horách. Do zimného a mrazivého počasia sa však môžeme preniesť aspoň virtuálne. Otestujte sa s nami, ako dobre poznáte pranostiky na tento mesiac.