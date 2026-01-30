Situácia eskaluje: USA uvalili sankcie na iránskych predstaviteľov vrátane ministra vnútra

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok uvalila sankcie na viacerých iránskych predstaviteľov vrátane ministra vnútra Eskandara Mómeního, ktorého obvinila z potláčania celonárodných protestov. Informuje agentúra AP.
Trumpova administratíva tvrdí, že Mómení dohliadal na iránske bezpečnostné zložky, ktoré sú zodpovedné za smrť tisícov účastníkov protivládnych protestov. Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 v dôsledku ekonomickej krízy a z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom násilne zasiahli, čo vyvolalo rozsiahlu kritiku aj zo strany viacerých západných krajín.
Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA informovala o viac ako 6000 potvrdených úmrtiach v Iráne vrátane 5777 protestujúcich. Organizácia vyšetruje ďalších 17.091 prípadov. Vážne zranenia údajne utrpelo ďalších 11.009 osôb a podľa aktivistov bezpečnostné sily zadržali 41.880 ľudí. Sankcie na Mómeního, ako aj členov iránskeho súdneho systému a ďalších popredných úradníkov, uvalila ešte vo štvrtok aj Európska únia. Ministri zahraničných vecí členských krajín bloku sa zároveň dohodli na zaradení iránskych Revolučných gárd (IRGC) na únijný zoznam teroristických organizácií.
Naďalej sa budú zameriavať na iránske siete a skorumpované elity
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) spadajúci pod americké ministerstvo financií v piatok uvalil sankcie aj na iránskeho investora Bábaka Zandžáního, ktorý je obvinený zo sprenevery miliárd dolárov z iránskych ropných príjmov v prospech iránskej vlády. Medzi sankciovanými subjektami sú tiež osoby a spoločnosti obvinené z účasti na praní špinavých peňazí z predaja iránskej ropy na zahraničných trhoch.
Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil, že jeho rezort „bude naďalej zameriavať svoju pozornosť na iránske siete a skorumpované elity, ktoré sa obohacujú na úkor iránskeho ľudu“. „Ako potkany na potápajúcej sa lodi, režim zúfalo prevádza peniaze ukradnuté iránskym rodinám do bánk a finančných inštitúcií po celom svete. Buďte si istí, že ministerstvo financií bude konať,“ dodal Bessent vo vyhlásení. AP vysvetľuje, že sankciované subjekty nebudú mať prístup k prípadnému majetku alebo finančným aktívam v USA. Sankcie tiež obmedzia ich cestovanie do krajiny a zabránia americkým spoločnostiam a občanom v obchodovaní s nimi.