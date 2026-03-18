Súdna rada apeluje na sudcov, aby sa zdržali vyjadrení nad rámec ich právomoci

BRATISLAVA - Súdna rada SR apeluje na sudcov, aby pri odôvodňovaní svojich rozhodnutí postupovali striktne v súlade so zákonom, zdržali sa vyjadrení presahujúcich predmet súdneho konania alebo ich zákonnú právomoc. Apeluje aj na to, aby sa vyhýbali formuláciám, ktoré by mohli byť vnímané ako nenáležitý sudcovský aktivizmus nad rámec prípustných nezáväzných argumentov. Uzniesla sa na tom na svojom stredajšom zasadnutí. Reagovala tak na rozhodovaciu činnosť sudcu Mestského súdu Bratislava I Tomáša Hajduka v prípade návrhu prokurátora na väzobné stíhanie obvinených policajtov Jána Č. a Pavla Ď.
Členovia súdnej rady sa zhodli, že sudca nemal rozhodovať v merite veci, a teda nemal sa vyjadrovať k dôvodnosti väzby a trestného stíhania obvinených policajtov, keď zistil, že je nepríslušný na konanie o návrhu prokurátora na ich väzobné stíhanie. Konštatovali tiež, že sudca v momente, keď zistil svoju nepríslušnosť, mal okamžite obvinených prepustiť zo zadržania na slobodu a nenechávať si lehotu na rozhodnutie, či do väzby pôjdu alebo nie. To, že sudca Hajduk vo veci rozhodol, aj keď konštatoval svoju nepríslušnosť, považujú viacerí členovia súdnej rady za formu aktivizmu.
Súdna rada však dôrazne odsudzuje neprimerané verbálne útoky voči sudcom v súvislosti s výkonom ich rozhodovacej činnosti. Takéto útoky sú podľa nej neprípustné v právnom štáte, narúšajú dôveru v súdnictvo a predstavujú neprimeraný zásah do nezávislosti súdnej moci. Takisto vyzýva všetkých účastníkov verejnej diskusie, aby kritiku rozhodnutí súdov uplatňovali vecným a kultivovaným spôsobom, ktorý rešpektuje nezávislosť súdnictva a princípy právneho štátu.