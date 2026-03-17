Máte po umytí v umývačke stále MOKRÝ riad? Stačí do dvierok vložiť TÚTO jednu VEC a vlhkosť okamžite zmizne!

BUDAPEŠŤ - Umývačka riadu je dnes takmer neoddeliteľnou súčasťou moderných kuchýň. Šetrí čas aj námahu, no mnohí ľudia sa stretávajú s jedným nepríjemným problémom, po skončení programu zostáva riad stále mokrý. Existuje však jednoduchý trik, ktorý môže sušenie výrazne urýchliť.
Aj keď umývačky riadu dokážu výrazne uľahčiť každodenné fungovanie v domácnosti, nie vždy je výsledok úplne ideálny. Najmä pri starších modeloch sa často stáva, že riad po umývaní ostáva vlhký a treba čakať pomerne dlho, kým úplne vyschne. Niektoré spotrebiče dokonca nemajú samostatný program sušenia alebo trvá veľmi dlho.
Ako informuje Noklapja.hu, pomôcť však môže jednoduchý postup, ktorý odporúčajú aj viaceré domáce tipy. Po skončení umývacieho cyklu stačí dvierka umývačky pootvoriť približne na 10 až 15 centimetrov. Do vzniknutej medzery potom vložte suchú kuchynskú utierku tak, aby časť látky smerovala dovnútra spotrebiča. Utierka dokáže absorbovať paru a zároveň pomáha odvádzať prebytočnú vlhkosť z priestoru umývačky. Už po približne 20 až 30 minútach by mal byť riad citeľne suchší než pri bežnom postupe.
Proces sušenia sa zlepší
Existuje aj niekoľko ďalších drobných trikov, ktoré môžu proces sušenia zlepšiť. Plastové nádoby je vhodné ukladať mierne naklonené, aby sa v nich nehromadila voda. Užitočné je aj používanie leštidla, ktoré nielen zlepšuje vzhľad riadu, ale zároveň podporuje rýchlejšie odparovanie vody. Dôležité je tiež nepreplniť umývačku. Ak je riad naskladaný príliš nahusto, para a vzduch nemôžu vo vnútri správne cirkulovať, čo sušenie spomaľuje. Pomôcť môže aj výber programov s vyššou teplotou vody – teplejšia voda sa totiž odparuje rýchlejšie, a tým urýchľuje aj samotné schnutie.