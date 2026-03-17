Radikálny plán maďarskej opozície: Orbánov systém majú rozobrať špičkoví manažéri, odomknúť chcú miliardy z EÚ

BUDAPEŠŤ - Maďarská politická scéna stojí pred zásadným zlomom. Opozičná strana Tisza, vedená Péterom Magyarom, predstavila odvážnu stratégiu, ako v prípade volebného víťazstva skoncovať s dlhoročnou dominanciou Viktora Orbána. Do kľúčových vládnych kresiel neplánujú posadiť ostrieľaných politikov, ale špičkové kapacity z medzinárodného biznisu.
Orbánova strana Fidesz je pri moci od roku 2010 a za toto obdobie si podmanila justíciu, médiá i štátne spoločnosti, napísal server Politico. Líder maďarskej opozície Péter Magyar a jeho spolupracovníci veria, že na rozbitie systému sú potrební ľudia s tvrdými skúsenosťami z nadnárodných korporácií.
Podľa podpredsedu strany Tisza Zoltána Tarra je prioritou nájsť schopných manažérov, ktorí nie sú zaťažení minulosťou v štátnych štruktúrach. Práve ich nezávislosť má byť kľúčom k odstráneniu vplyvu Fideszu na súdnictvo, médiá a štátne spoločnosti.
Zvučné mená z biznisu
Hoci je zoznam budúcich ministrov zatiaľ stručný, objavujú sa na ňom mená, ktoré majú v Európe cveng. Jednou z tvárí novej vlády by sa mohla stať Anita Orbánová (zhoda mien s premiérom je čisto náhodná). Bývalá riaditeľka Vodafone pre vonkajšie vzťahy, ktorá pôsobila aj v českej chemickej spoločnosti Draslovka, je horúcou kandidátkou na post ministerky zahraničia. S Orbánovou politikou sa rozišla pre jeho čoraz silnejšiu orientáciu na Rusko.
Ďalšie mená nie sú o nič menej zvučné. Rezort energetiky by mohol viesť viceprezident spoločnosti Shell István Kapitány a na čelo ministerstva financií si Tisza vyhliadla Andrása Kármána, manažéra bankovej skupiny Erste.
Pragmatický vzťah s Bruselom
Jedným z hlavných cieľov novej garnitúry je uvoľnenie miliárd eur z fondov Európskej únie, ktoré Brusel Maďarsku pre problémy s právnym štátom zmrazil. Strana Tisza chce s Ursulou von der Leyenovou nastaviť „biznisový“ vzťah.
Napriek ambicióznym plánom čaká Magyara po prípadnom víťazstve v aprílových voľbách tvrdá realita. Na hĺbkovú reformu súdnictva, ústavného súdu či mediálnej rady bude potrebovať ústavnú väčšinu. Ak ju nezíska, Orbánovi spojenci v štátnych inštitúciách môžu kroky novej vlády efektívne blokovať. Na toto riziko upozorňuje aj Miklós Ligeti z maďarskej pobočky Transparency International, podľa ktorého majú Orbánovi ľudia v rukách kľúčové páky na zastavenie zmien.