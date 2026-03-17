Ministerstvo predstaví opatrenia k problematike dostupnosti psychoaktívnych látok

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR tento týždeň predstavia konkrétne opatrenia k problematike dostupnosti psychoaktívnych látok na Slovensku. Uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
„O pripravovaných krokoch bude verejnosť informovaná prostredníctvom tlačovej konferencie, na ktorej budú prezentované aj ďalšie detaily vrátane legislatívnych návrhov, postupov orgánov činných v trestnom konaní a preventívnych opatrení zameraných na posilnenie ochrany detí a mladistvých,“ dodal Neumann. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rovnako potvrdil, že k problematike sú pripravené konkrétne riešenia. „Predpokladám, že v piatok (20. 3.) k tomu budeme mať tlačovú konferenciu,“ dodal pred utorkovým rokovaním vlády v reakcii na novinársku otázku.
Únia miest Slovenska na základe podnetov z členských miest iniciuje rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR k rastúcemu problému dostupnosti výrobkov s obsahom nových psychoaktívnych látok, ktoré sa šíria aj medzi deťmi a mladistvými. Mestá upozorňujú, že ide o dlhodobý a zhoršujúci sa problém s priamymi dôsledkami na zdravie detí, bezpečnosť v školách aj život v miestnych komunitách.