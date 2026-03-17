Panika na univerzite: Šíri sa smrtiaca infekcia! Už dvaja študenti zomreli, ďalší bojujú o život

KENT - Na univerzite v britskom Kente prepukla epidémia meningitídy, ktorá si vyžiadala životy dvoch mladých ľudí a ďalších študentov dostala do vážneho stavu.
Náhla vlna nákazy: prvé obete sú známe
Univerzita v Kente čelí vážnej zdravotnej kríze. Prudký nárast prípadov meningitídy zasiahol najmä mladých ľudí, pričom ochorenie si už vyžiadalo prvé obete.
Jednou z nich je 18-ročná Juliette Kenny, študentka školy Queen Elizabeth’s Grammar School vo Favershame, ktorá zomrela v sobotu obklopená rodinou. Druhou obeťou je študent tej istej univerzity, ktorého meno zatiaľ nezverejnili.
Desiatky prípadov a boj o život
Podľa britských zdravotníckych úradov bolo potvrdených minimálne 13 prípadov meningokokovej meningitídy, ktorá môže viesť aj k sepse, uvádza Britská agentúra zdravotnej bezpečnosti (UKHSA).
Až 11 mladých ľudí je hospitalizovaných v ťažkom stave. Väčšina prípadov má súvis s univerzitným prostredím v Canterbury.
Podozrenie na zdroj nákazy: nočný klub
Vyšetrovanie sa sústreďuje aj na možné ohnisko nákazy. Podľa informácií britských médií sa časť infikovaných zúčastnila spoločenskej akcie v nočnom klube v Canterbury.
Odborníci z UKHSA aktuálne kontaktujú nakazených a mapujú ich kontakty, aby zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie.
Výstraha pre tisíce ľudí: antibiotiká aj očkovanie
Úrady rozoslali varovanie viac než 30-tisíc študentom a zamestnancom univerzity. V oficiálnom oznámení vyzvali na okamžitú reakciu pri prvých príznakoch ochorenia.
Osoby, ktoré sa pohybovali v rizikových častiach kampusu, majú preventívne užiť antibiotiká. Zdravotníci zároveň zdôraznili, že baktéria zatiaľ nevykazuje rezistenciu na liečbu.
Na univerzite sa vytvorili dlhé rady študentov čakajúcich na podanie liekov. Niektorí prichádzali s ochrannými rúškami. K dispozícii je aj očkovanie, hoci imunita sa vytvára až s časovým odstupom.
Nezvyčajný priebeh: odborníci bijú na poplach
Situácia vyvolala obavy aj medzi odborníkmi. Podľa Trevora Reida z organizácie Meningitis Now, ktorého cituje denník Daily Mail, ide o mimoriadne nezvyčajný vývoj. „Takýto prípad sme nevideli dlhé roky,“ upozornil Reid a dodal, že existuje podozrenie na nový typ baktérie s odlišným správaním.
Opatrenia sa rozširujú aj mimo univerzity
Britská agentúra zdravotnej bezpečnosti pripravuje distribúciu antibiotík aj pre študentov z okolitých škôl.
Zároveň pokračuje monitorovanie zdravotného stavu tisícok ľudí spojených s univerzitou, aby sa epidémia podarila čo najskôr zastaviť.
Nebezpečná choroba: príznaky sa dajú ľahko prehliadnuť
Lekári upozorňujú, že meningitída sa môže rozvíjať veľmi rýchlo a jej prvé prejavy si ľudia často mýlia s bežným prechladnutím alebo chrípkou.
Ide o zápal mozgových blán, pričom bakteriálna forma patrí medzi najnebezpečnejšie. Bez včasnej liečby môže spôsobiť vážne komplikácie vrátane poškodenia mozgu, straty sluchu alebo smrti.
Medzi typické príznaky patria:
- vysoká horúčka
- silná bolesť hlavy
- stuhnutosť šije
- citlivosť na svetlo
- zmätenosť
- v ťažkých prípadoch aj epileptické záchvaty
Boj s časom pokračuje
Zdravotníci aj úrady sa snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Situácia na univerzite v Kente ukazuje, ako rýchlo sa môže nebezpečné ochorenie rozšíriť medzi mladými ľuďmi v úzkom kontakte.