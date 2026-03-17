Šimečkov trapas na sociálnej sieti: Matovič mu to dal PORIADNE vyžrať, nevie trafiť do centrály koaličného Hlasu?

Šimečka netrafil pred centrálu Hlasu a Matovič mu to spočítal.
Šimečka netrafil pred centrálu Hlasu a Matovič mu to spočítal.
BRATISLAVA - Ak bude niekto v učebniciach dejepisu mapovať aktuálne politické dianie, bude mať z čoho vyberať. Vážne momenty striedajú tie vtipné a miestami príde aj k nejakému opozičnému faux pas. V posledných dňoch sa niečo podobné prihodilo predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi, ktorý išiel natáčať video pred centrálu Hlasu-SD. Zabudol však, že jeho koaličný súper už v nej nesídli a jeden z opozičných hráčov mu to dal poriadne vyžrať.

Šimečka sa vybral na už známu Lazaretskú ulicu, ktorú mal Hlas-SD dlhé mesiace zapísanú ako hlavné sídlo strany. Jeho video sa týkalo údajného poskytnutia eurodotácií občianskym združeniam, vraj blízkym strane Hlas. V tejto súvislosti spomenul aj ministra práce za Hlas Erika Tomáša. "Robia to úplne na hulváta. 3 milióny eur, z ministerstva ktoré vedie Hlas, pre neznáme mimovládky členov, donorov a funkcionárov Hlasu. Nenecháme to tak, podáme trestné oznámenie a ministra Tomáša žiadame o okamžité zrušenie tejto malej domov," napísal Šimečka.

 
 

Expremiér si na predsedovi PS zgustol

Predsedovi však zrejme jeho marketingový tím nedal včas vedieť, že Hlas-SD už na Lazaretskej ulici nesídli, a tak vznikla unikátna príležitosť vytknúť to lídrovi opozície. Tejto "úlohy" sa zhostil expremiér Igor Matovič z Hnutia Slovensko, ktorý na Šimečkovi nenechal jednu nitku suchú.

"Líder opozície dnes nakrúcal videjko "pred centrálou Hlasu" ... len sa akosi "netrafil"," začal Matovič a narážal na presídlenie Hlasu spred niekoľkých mesiacov. "Na videjku na blbej adrese sa môže Slovensko zasmiať a vlastne je to aj také vcelku milo neškodné. Avšak, ak niekto ako líder opozície nemá v hlave nastavený základný kompas slovenskej politiky, na to môže demokratické Slovensko nepekne (opäť) doplatiť," dodal Matovič s tým, že má vraj obavy o to, či PS pochopilo "kto s kým v skutočnosti hrá".

Už takmer rok sú na novej adrese

Celá vec sa má totiž tak, že Hlas-SD už od leta minulého roka nesídli na Lazaretskej ulici v centre Bratislavy, ale inde.  "Strana Hlas – sociálna demokracia z kapacitných a technických dôvodov dospela k potrebe zmeny sídla centrály. Sídlo strany sa presunie do administratívnej budovy na Trnavskej ceste 37,"  zareagovalo ešte v lete 2025 tlačové oddelenie strany.

Po Matovičovom upozornení si jednou vetou nasypali popol na hlavu

Celé faux pas si už začali všímať aj opoziční voliči v komentároch, a tak tlačové oddelenie Progresívneho Slovenska začalo celý problém hasiť a pridalo k Šimečkovmu statusu jednu novú vetu:

