Sestra Kim Čong-una povýšená: Parlament bude rokovať o zmenách ústavy

PCHJONGJANG - Severokórejský zákonodarný zbor sa najbližšiu nedeľu zíde, aby posúdil zmeny v ústave krajiny a zvolil jej nové vedenie, oznámili v utorok štátne médiá. Informuje agentúra AFP.
Zasadnutie Najvyššieho ľudového zhromaždenia sa uskutoční po februárovom zjazde vládnucej strany, na ktorom povýšili Kim Jo-čong, mladšiu sestru vodcu KĽDR Kim Čong-una, na vplyvný post porovnateľný s ministerskou pozíciou. Minulú nedeľu do parlamentu „zvolili“ 687 poslancov, uviedla AFP s tým, že všetci Severokórejčania starší ako 17 rokov mohli schváliť alebo odmietnuť jediného kandidáta navrhnutého vládnucou stranou. Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA bolo 99,93 percenta hlasov za a 0,07 percenta proti, pričom účasť dosiahla 99,99 percenta. Takéto výsledky odrážajú „horlivú túžbu a sebavedomie spoľahlivo brániť svoj slávny štátny politický systém“, uviedla KCNA.
Najvyššie ľudové zhromaždenie je všeobecne vnímané ako orgán formálne schvaľujúci rozhodnutia vládnucej Kórejskej strany práce, ktorá na zjazdoch každých päť rokov určuje politické smerovanie krajiny od diplomacie po vojenské plánovanie. Parlament podľa KCNA okrem iného posúdi opätovné zvolenie Kim Čong-una za predsedu výboru pre štátne záležitosti, čo je najvyššia funkcia v KĽDR, ako aj možné úpravy ústavy. K tým by podľa analytikov mohlo patriť oficiálne označenie vzťahov Severnej Kórey s Južnou Kóreou za vzťahy medzi dvoma nepriateľskými štátmi.