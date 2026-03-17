Minister zdravotníctva verí v dohodu na financovaní medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) verí v dohodu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami pri otázke financovania na tento rok. Vyplýva to z jeho reakcie na novinársku otázku v súvislosti s varovaním Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), že ak nedôjde k dohode s poisťovňami, môžu nemocnice pristúpiť ku krízovému plánu.
„Programová vyhláška definuje minimálne zdroje, my tam máme ľudovo povedané aj nejakú vatu, teraz je priestor, aby poskytovatelia rokovali so zdravotnými poisťovňami. Ja som presvedčený, že k tej dohode medzi nimi dôjde, ja som pripravený, tak ako vždy to mediovať. Ja aj sa do toho aktívne zapájam, ale je to predčasné teraz komentovať, určite sa tá dohoda nájde,“ uviedol minister pred stredajším rokovaním vlády.
ANS opätovne kritizuje programovú vyhlášku na rok 2026. Upozorňuje na to, že nereflektuje skutočné finančné potreby v nej združených nemocníc. Problémom je podľa nej najmä krytie zákonného rastu miezd zdravotníckych pracovníkov. Avizuje, že pokiaľ rokovania so zdravotnými poisťovňami neprinesú dohodu, môžu nemocnice pristúpiť ku krízovému plánu. V stredu (18. 3.) má ANS k problematike financovania rokovať so všetkými troma zdravotnými poisťovňami.