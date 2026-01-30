Prípad, ktorý šokoval aj kriminalistov: Muž znásilňoval členov rodiny! Medzi obeťami je aj dieťa

ZÁHREB - Vyšetrovatelia v chorvátskej Istrii rozpletajú prípad, ktorý šokoval aj skúsených kriminalistov. V centre pozornosti je 43-ročný muž, podozrivý z dlhodobého násilia voči najbližším. Zoznam skutkov je rozsiahly a závažný.
Podozrenia z dlhodobého domáceho teroru
Županijské štátne zastupiteľstvo v Pule po prvom výsluchu obvineného oficiálne začalo trestné stíhanie voči 43-ročnému mužovi. Podľa prokuratúry mal v priebehu dlhšieho obdobia na území Istria opakovane páchať násilie voči členom vlastnej rodiny, píše Dnevnik.hr.
Vyšetrovanie zahŕňa podozrenie z trestného činu domáceho násilia, dvoch skutkov porušenia práv dieťaťa, ublíženia na zdraví voči blízkej osobe a vyhrážania sa blízkej osobe.
Závažné obvinenie zo sexuálneho násilia
Prokuratúra zároveň uvádza, že muž je podozrivý aj zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu proti sexuálnej slobode. K nemu malo dôjsť v apríli 2023. Podľa dostupných informácií sa medzi obeťami nachádzalo aj dieťa, čo prípadu dodáva mimoriadnu závažnosť.
Vyšetrovacia väzba: súd rozhodol bez váhania
Župné štátne zastupiteľstvo navrhlo, aby bol obvinený vzatý do vyšetrovacej väzby. Dôvodom bola obava z ovplyvňovania svedkov aj riziko, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.
Sudca pre prípravné konanie na župný sud u Pule návrhu vyhovel. Muž bol vzatý do väzby na základe oboch navrhnutých dôvodov.