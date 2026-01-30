Ďalší incident na železnici: Dva rýchliky sa ocitli na rovnakej koľaji proti sebe!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na našich železniciach došlo k ďalšiemu incidentu, ktorý mohol mať vážne následky. V Bratislave sa vo štvrtok večer na jednej koľaji ocitli naraz dva rýchliky.
K udalosti malo prísť medzi stanicami Bratislava-Vinohrady a Hlavnou stanicou. Podľa stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR bola v úseku obmedzená doprava z dôvodu jazdy dvoch vlakov proti sebe. Konkrétne išlo o rýchliky R 10737 a R 10734. V prípade druhého z vlakov malo dôjsť k prejdeniu návesti “Stoj”.
Správu budeme aktualizovať.