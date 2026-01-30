Šimkovičová odletela do Prahy: S českým kolegom bude rokovať o kultúre aj spoločných projektoch

Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odletela v piatok na pracovnú návštevu Českej republiky. Stretne sa tam s českým ministrom kultúry Otom Klempířom. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
„Hlavným cieľom pracovného stretnutia je posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov,“ priblížila Demková.