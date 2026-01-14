Daňový trik nevyšiel: Polícia vyšetruje muža z Humenného, pokúsil sa získať bonus podvodom

HUMENNÉ - Polícia v Humennom vyšetruje trestný čin subvenčného podvodu, z ktorého je podozrivý 41-ročný muž z časti Podskalka. Ako samostatne zárobkovo činná osoba podal na daňovom úrade priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2024, v ktorom deklaroval zdaniteľný príjem vo výške 24.996 eur. Cieľom jeho konania malo byť splnenie podmienok na vyplatenie daňového bonusu na štyri deti v sume takmer 4100 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vykonanou daňovou kontrolou neboli mužovi uznané deklarované príjmy z podnikania ani výdavky uplatnené k týmto príjmom. „Uvedením nepravdivých údajov podmieňujúcich vyplatenie daňového bonusu sa pokúsil vylákať plnenie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, toto konanie je v rozpore so zákonom,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že zákon pri tomto protiprávnom konaní stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.