Ombudsman ocenil Tarabu za pokrok pri odstraňovaní envirozáťaží

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ocenil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) za pokrok v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku. Informoval odbor komunikácie envirorezortu.
Pre Tarabu je sanácia záťaží jednou z kľúčových priorít. „Slovensko by bolo dnes v odstraňovaní envirozáťaží oveľa ďalej, ak by sme mali vybudovanú kvalitnú infraštruktúru a rovnako mali dostatočné kapacity na spaľovanie najmä nebezpečného odpadu. Aj toto považujeme za prioritu najbližšieho obdobia, vydať potrebné súhlasy na zriadenie nových moderných a bezpečných spracovateľských kapacít, aby sme neboli odkázaní na služby zo zahraničia a diktát ceny, ktorú nám tieto prevádzky určujú,“ povedal.
Šéf envirorezortu si spoločne s ombudsmanom prešiel tempo odstraňovania envirozáťaží na Slovensku. Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR sa podarilo vyčistiť na východe SR areál Chemka Strážske od 150 ton PCB látok. Aktuálne sa pracuje na druhej etape sanácie v areáli Chemka Strážske, rovnako aj na odstraňovaní gudrónov na Horehroní. MŽP tvrdí, že prioritou je aj likvidácia vrakunskej skládky v Bratislave, ktorá ohrozuje zdroje podzemných vôd aj celého Žitného ostrova.
Verejný ochranca práv chce v najbližších týždňoch zverejniť celý prieskum environmentálnych záťaží na Slovensku aktualizovaný o vyjadrenie rezortu spolu s konkrétnymi odporúčaniami. „Ich cieľom je účinnejšia ochrana zdravia, životného prostredia a ústavných práv obyvateľov Slovenskej republiky,“ doplnil Dobrovodský.