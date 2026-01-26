Dramatická nehoda na juhu Slovenska: Čelná zrážka si vyžiadala dvoch ťažko zranených

KOMÁRNO - Vážna dopravná nehoda na juhu Slovenska si vyžiadala dvoch ťažko zranených. K čelnej zrážke došlo na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom, kde jedno z vozidiel prešlo do protismeru. Presné okolnosti incidentu vyšetruje polícia
Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k nehode, ktorá sa stala na úseku cesty medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Podľa doterajších zistení vodič osobného vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do vozidla Škoda Roomster.
Pri nehode utrpel 60-ročný vodič Fiatu spolu so spolujazdkyňou ťažké zranenia. Záchranári ich museli previezť do nemocnice, kde sa im dostalo ďalšej lekárskej starostlivosti. Vodiča vozidla Škoda Roomster policajti na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola s negatívnym výsledkom.
Polícia sa okolnosťami nehody naďalej intenzívne zaoberá. „Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.