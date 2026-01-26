Ministerstvo zahraničných vecí skúma riziká aj prínosy pozvania Slovenska do Rady mieru, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Odborníci z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vyhodnocujú možnosti i riziká pozvania do Rady mieru americkou stranou. Uviedol to v pondelok šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Ministerstvo je v kontakte s prezidentom
Blanár tvrdí, že ministerstvo je od utorka (20. 1.) v kontakte s kanceláriou prezidenta, parlamentom aj úradom vlády. „O výsledku budem informovať vládu, kanceláriu prezidenta a vedenie Národnej rady SR,“ deklaroval.
archívne video
Zároveň minister skonštatoval, že vláda pod vedením premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podporuje všetky mierové aktivity, ale zároveň zdôrazňuje potrebu rešpektovania medzinárodného práva a rovnako posudzuje ústavný rozmer tejto otázky.
Ponuka zapojiť sa do Rady mieru
Blanár v sobotu (24. 1.) informoval, že Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident SR Peter Pellegrini si vyžiadal od MZVEZ SR analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do Rady mieru. Upozornil, že ak by SR zvažovala zapojiť sa do tejto iniciatívy, musia mať jej predstavitelia k dispozícii kompletné a presné informácie.
Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných sú medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.