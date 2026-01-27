Nelegálny výrub stromov v katastri obce Jurské: Polícia prípad vyšetruje

JURSKÉ - Polícia vyšetruje nelegálny výrub drevnej hmoty v katastri obce Jurské v okrese Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že neznámy páchateľ vyrúbal takmer štyri desiatky stromov, pričom škoda dosiahla tisícky eur. Prípadom sa zaoberá polícia v Spišskej Belej.
„K výrubu malo dôjsť v lokalitách zvaných ‚Žliabky‘ a ‚Piesok‘ na niekoľkých parcelách v období uplynulých dvoch mesiacov. Neznámy páchateľ vyrúbal a vyviezol drevnú hmotu, išlo o 36 stromov smrekovca opadavého a jednu borovicu. Po stromoch na mieste ostali len pne trčiace zo zeme,“ uviedla Ligdayová. Dodala, že pre miestne pozemkové spoločenstvo vznikla škoda vo výške minimálne 4000 eur. Poverený príslušník miesto činu zadokumentoval a v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.