Dávajte pozor! Nitrianska polícia upozorňuje na zvýšený počet krádeží v bytoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NITRA - Nitrianska polícia upozorňuje verejnosť na zvýšený počet krádeží v bytoch. V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre bolo od jesene 2025 zaznamenaných viacero krádeží v bytoch, ktoré nevykazovali známky použitia násilia, dodáva polícia.
Páchatelia vyhľadávajú najmä bytové domy, ktoré nie sú vybavené kamerovým systémom. V nich sa špecializujú na byty so staršími bezpečnostnými dverami. Používajú tzv. prázdne kľúče, ktorými dokážu prekonať zámok bez poškodenia. Ku krádežiam dochádza spravidla v priebehu dňa, počas pracovných hodín. Polícia vyzýva obyvateľov, aby boli pozorní, prípadne aby zvážili výmenu cylindrických vložiek za modernejšie.