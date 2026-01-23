Sprísnená likvidácia! Karanténa pre zlaté žltnutie viniča platí v 12 okresoch

BRATISLAVA - Karanténa pre zlaté žltnutie viniča je aktuálne vyhlásená v 12 okresoch Slovenska. K doterajším deviatim tento mesiac zatiaľ pribudli aj okresy Košice-okolie, Šaľa a Hlohovec. Zároveň došlo k sprísneniu opatrení týkajúcich sa likvidácie napadnutých vinohradov. Vyplýva to z informácií, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave.
V okrese Košice-okolie bol potvrdený prípad vo vzorke rastlín viniča hroznorodého odrody Rizling vlašský vo vinohrade v obci Trstené pri Hornáde. V Hlohovci zistili výskyt karanténnych škodlivých organizmov v troch vinohradoch. Okrem nezistených odrôd išlo aj o odrodu Alibernet. V okrese Šaľa sa to týka troch prípadov v obci Hájske, pričom ide o odrody Veltlínske zelené a Chardonnay.
Legislatívne požiadavky rastlinolekárskej legislatívy
„V zamorenej zóne sa zakazuje zakladať a prihlasovať množiteľské porasty viniča a premiestňovanie hostiteľských rastlín mimo zamorenú zónu,“ uvádza sa vo vyhláškach, ktoré vydali príslušné okresné úrady. V nárazníkových zónach, ktoré zahŕňajú celé okresy, musia množiteľské porasty viniča spĺňať legislatívne požiadavky rastlinolekárskej legislatívy, pričom každá prihlásená dávka podlieha povinnému vzorkovaniu na diagnostiku zlatého žltnutia viniča. Opatrenia sa týkajú všetkých vinohradníkov v okresoch, kde bola vyhlásená karanténa.
Okresné úrady na základe návrhu ÚKSÚP zároveň aktualizovali vyhlášky vydané k doterajšej karanténe. Z nich vyplýva, že najnovšie prípady sa objavili v obciach Farná v okrese Levice, Vinodol v okrese Nitra a v obciach Bojtava, Dolný Ohaj, Dubník, Dvory nad Žitavou, Kamenica nad Hronom a Svodín v okrese Nové Zámky. Aktualizácie zahŕňajú aj zmeny a doplnenia v časti týkajúcej sa povinností v zamorenej a nárazníkovej zóne. Kým sa doposiaľ mali likvidovať len napadnuté rastliny, po novom, ak počet príznakových krov presiahne 20 percent celkového počtu živých krov v danom vinohrade, je nevyhnutná likvidácia celého vinohradu alebo jeho časti tak, ako je zaregistrovaný vo Vinohradníckom registri SR delenom podľa odrôd.
Likvidácia celého vinohradu?
Likvidácia celého vinohradu sa má vykonať iba po predchádzajúcej kontrole rastlinolekárskym inšpektorom kontrolného ústavu. „Po vykonaní kontroly bude vydané rozhodnutie s povinnosťou likvidácie daného vinohradu. Po ukončení likvidácie celého vinohradu bude vykonaná následná kontrola vykonaných opatrení rastlinolekárskym inšpektorom,“ uvádza sa v aktualizovaných vyhláškach.
Zlaté žltnutie viniča je považované za ekonomicky najvýznamnejšiu chorobu viniča hroznorodého v oblastiach jeho pestovania. Ochorenie je v Európe známe už od roku 1949. Príznaky napadnutia možno pozorovať na celej rastline alebo iba na niektorých výhonkoch či ich častiach. V závislosti od odrody nastáva počas letného obdobia žltnutie (pri bielych odrodách) alebo červenanie (pri modrých odrodách) listov. Ak príde k neskoršej infekcii, strapec sa vyvíja nepravidelne a bobule sa scvrkávajú. Napadnuté bobule hrozna majú nižšiu cukornatosť a vyšší obsah kyselín.