Meteorológovia varujú: Prichádza pozvoľné otepľovanie so zrážkami a poľadovicou

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva pozvoľné otepľovanie. Na sociálnej sieti informuje, že na Slovensko začal prúdiť od juhu vlhší, a v ďalších dňoch postupne aj teplejší, vzduch. V niekoľkých dávkach sa budú vyskytovať aj zrážky. Upozorňuje tiež na poľadovicu.
„Zajtra očakávame miestami slabé sneženie, nedá sa vylúčiť aj mrholenie, ktoré môže byť aj mrznúce. Cez víkend by sa zrážky mali vyskytnúť na viacerých miestach. Ako sa bude vo výške postupne otepľovať, v priebehu soboty (24. 1.) sa bude sneženie meniť v nižších a neskôr aj v stredných polohách na dážď alebo dážď so snehom,“ napísali meteorológovia.
V sobotu ráno v oblasti juhoslovenskej kotliny môže byť v spodných vrstvách teplota okolo nuly alebo slabo pod nulou, kým vo výške sa už bude otepľovať nad nula stupňov Celzia. „Teda je tu riziko tvorby ľadovice. V noci na sobotu a v sobotu ráno sa ľadovica ojedinele môže tvoriť na západnom a južnom Slovensku, v sobotu cez deň a v noci na nedeľu (25. 1.) na strednom a východnom Slovensku,“ upozornili meteorológovia. Situácia by však nemala byť ani zďaleka taká vážna ako minulý týždeň v utorok (13. 1.) na juhozápade.