Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu

BRATISLAVA - Najvyšší správny súd (NSS) SR uznal vo štvrtok za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu prokurátora a bývalého šéfa niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica. Za vinného ho súd teda uznal z toho, že agresívne kričal na riaditeľku osobného úradu Generálnej prokuratúry (GP) SR Elenu Černú s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“. Za to mu súd uložil písomné pokarhanie. Zo zvyšných dvoch skutkov disciplinárneho návrhu NSS Lipšica oslobodil. Rozhodnutie je právoplatné.
Druhý zo skutkov disciplinárneho návrhu sa týkal zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Podľa NSS nebolo preukázané, že sa skutok stal. Prokurátor GP SR Lipšic bol disciplinárne stíhaný aj za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry. NSS rozhodol, že tento skutok nie je disciplinárnym previnením, preto z neho Lipšica oslobodil.
Disciplinárny návrh na Lipšica podal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten navrhoval Lipšica uznať za vinného zo všetkých skutkov disciplinárneho návrhu a potrestať ho preložením na nižší stupeň prokuratúry.