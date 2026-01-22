Na pojednávaní s prokurátorom Danielom Lipšicom odzneli záverečné reči

BRATISLAVA - Na ústnom pojednávaní s disciplinárne obvineným prokurátorom a bývalým šéfom niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom L. odzneli vo štvrtok na Najvyššom správnom súde SR záverečné reči. Navrhovateľ, generálny prokurátor Maroš Žilinka, žiada uznať Daniela L. za vinného zo všetkých bodov disciplinárneho návrhu a uložiť mu trest preloženia na nižší stupeň prokuratúry. Daniel L. žiada spod disciplinárneho návrhu oslobodiť.
Motívom podania disciplinárneho návrhu bola podľa Daniela L. nevraživosť, nenávisť a pomsta zo strany Žilinku. Podľa obvineného prokurátora bola v priebehu pojednávaní preukázaná úprava faktov vo všetkých troch skutkoch.
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Daniel L. mal podľa disciplinárneho návrhu pozostávajúceho z troch bodov agresívne kričať na riaditeľku osobného úradu GP SR Elenu Černú s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“.
Ďalší bod návrhu sa týka zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Disciplinárne stíhaný je aj za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry.