Friedrich Merz a Giorgia Meloniová uzavreli dohodu: Týka sa TOHTO

RÍM - Nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok popri spoločnom zasadnutí vlád oboch štátov v Ríme podpísali dohodu o posilnení vojenskej a ekonomickej spolupráce. Informuje agentúra DPA a ANSA.
Nemecko a Taliansko chcú kooperovať pri výrobe dronov, lodí, systémov protivzdušnej obrany, ako aj podvodných systémov. Viac spolupracovať budú aj pri vojenských cvičeniach a vývoji prostriedkov elektronického boja. „Vzhľadom na rastúce globálne výzvy a riziká ohrozujúce stabilitu a trvalý mier na európskom kontinente, obe strany uznávajú potrebu posilnenej spolupráce, predovšetkým v oblasti bezpečnosti, obrany a odolnosti,“ uvádza sa v dohode.
Podpísali aj novú verziu spoločného akčného plánu
Predsedovia nemeckej a talianskej vlády podpísali aj novú verziu spoločného akčného plánu z roku 2023, ktorého cieľom je prehĺbiť spoluprácu v rôznych oblastiach vrátane vnútornej bezpečnosti, migrácie a kultúry. Podľa agentúry Reuters chcú Berlín a Rím kooperovať aj pri zabezpečovaní dodávateľských reťazcov kritických surovín, ktoré sú kľúčové pre vývoj strategických technológií.
„Nemôžeme súhlasiť s tým, aby o cenách surovín rozhodovala len Čína,“ povedal taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani na taliansko-nemeckom podnikateľskom fóre. „Taliansko a Nemecko chcú spoločnú stratégiu a dúfame, že aj ostatné krajiny budú zdieľať tento prístup,“ vyhlásil. Taliansky minister priemyslu Adolfo Urso zároveň informoval, že Rím a Berlín čoskoro schvália dohodu o vybudovaní družicovej siete na obežnej dráhe. Pento projekt by podľa Reuters zrejme ponúkol európsku alternatívu k infraštruktúre poskytovanej globálnymi operátormi, ako je Starlink amerického podnikateľa Elona Muska.