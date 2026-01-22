Hasiči zasahovali vo štvrtok pri požiari prístreška v Miloslavove

MILOSLAVOV - Hasiči zo Senca a Šamorína zasahovali vo štvrtok ráno pri požiari prístreška pri hospodárskej budove v obci Miloslavov v okrese Senec. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
Išlo o požiar troch drevostavieb s plechovou strechou, v ktorých bolo uskladnené palivové drevo. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a palivové drevo postupne vykladali na voľné priestranstvo, kde ho zalievali,“ priblížili z HaZZ. Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Miloslavov, Rovinka a Ivanka pri Dunaji.