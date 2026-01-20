Brutálna nehoda na diaľnici D2: Auto v plnej rýchlosti vrazilo do stojaceho kamióna... DESIVÉ autentické VIDEO!

BRNO - Na diaľnici D2 pri Brne došlo k brutálnej dopravnej nehode, keď vodič nevenoval pozornosť a v plnej rýchlosti narazil do stojaceho kamióna. Predná časť auta bola úplne zdemolovaná, no muž z vozidla vystúpil sám po vlastných.
Vodič osobného auta mal na diaľnici D2 pri Olympii v Brne obrovské šťastie. Pri zaraďovaní sa na diaľnicu prehliadol kolónu stojacich vozidiel a v plnej rýchlosti narazil do kamiónu. Náraz bol taký silný, že z auta zostala zdemolovaná predná časť. Polícia zverejnila celé video z priebehu nehody, podľa ktorého sa dá hovoriť o zázraku - napriek brutálnej zrážke muž z vozidla sám vystúpil a utrpel len ľahšie zranenia. "Preboha, všetci svätí boli s ním," napísal pod videom jeden z komentujúcich. "Tak ten dotyčný môže oslavovať druhé narodeniny," zareagoval ďalší.
Z videa však vyplynula aj iná zarážajúca skutočnosť - okolo havarovaného auta prešlo množstvo vozidiel bez toho, aby niektorí z vodičov zastavili a poskytli vodičovi prvú pomoc. Trvalo nejakú dobu, kým vodičovi prišiel niekto na pomoc. "To je sila, koľko áut nezastaví pri nehode," napísal iný Čech. "Veľká bezohľadnosť ostatných vodičov... nepochopiteľné až zarážajúce," zareagovala pani Ewa.
Polícia upozorňuje, že podobné nehody často končia tragicky. Náraz do stojaceho vozidla na diaľnici patrí medzi najnebezpečnejšie situácie, ktoré môžu vodiča stretnúť. Stačí sekunda nepozornosti, nesprávny odhad vzdialenosti či sledovanie mobilu a následky môžu byť fatálne. Polícia preto opakovane apeluje na vodičov, aby sa plne venovali riadeniu, dodržiavali bezpečný odstup a neustále sledovali dianie pred sebou aj za sebou. Nepozornosť na diaľnici môže stáť život – tentoraz to dopadlo šťastne, no nie vždy sa to podarí.