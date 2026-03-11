Kažimír varuje pred dôsledkami vojny: Konflikt v Iráne môže podľa neho urýchliť rast úrokových sadzieb

BRATISLAVA/FRANKFURT NAD MOHANOM - Vojna v Iráne a jej negatívny vplyv na infláciu môžu prinútiť Európsku centrálnu banku (ECB) k tomu, aby zvýšila úrokové sadzby skôr, než sa očakáva. Upozornil na to v aktuálnom rozhovore pre agentúru Bloomberg guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír.
ECB zatiaľ konať nemusí
Centrálna banka sa podľa neho stále nachádza v „dobrej pozícii“ a nie je potrebné, aby konala už na budúcotýždňovom zasadnutí. Kažimír nechcel špekulovať o aprílovom či júnovom termíne, ale ECB bude podľa neho pripravená konať, ak to bude potrebné. Obáva sa, že spomienky na inflačný šok z roku 2022 znížili prah, pri ktorom firmy siahajú po zvyšovaní cien a spotrebitelia žiadajú vyššie mzdy. Jednoznačne preto prevládajú proinflačné riziká.
„Situácia je veľmi nestála - dokonca dramatická - a panika na trhoch a medzi politikmi môže predstavovať riziko,“ zhodnotil Kažimír. Naznačil, že so situáciou nebol spokojný ani pred udalosťami v Iráne. Ceny služieb podľa neho vykazujú vysokú zotrvačnosť, ceny tovarov neklesajú dostatočne rýchlo a ziskové marže firiem rastú.
Rast inflačných očakávaní
V tejto chvíli je guvernér NBS ešte viac znepokojený. „Riziká týkajúce sa inflácie sa jednoznačne posunuli smerom nahor. Na všetky diskusie o inflácii pod cieľom môžeme zabudnúť,“ konštatoval. Začínajú podľa neho rásť inflačné očakávania, ktoré sú včasným indikátorom dlhodobých následkov cenových šokov.
Sadzby aj bez nových prognóz
Štvrťročné projekcie ECB, ktoré majú byť zverejnené tento mesiac a opäť v júni, nie sú podľa Kažimíra pre zmenu sadzieb nevyhnutnou podmienkou. „Nemám žiadne výhrady voči zvyšovaniu sadzieb aj bez nových prognóz. Je však jasné, že úvahy o ďalších zníženiach sú dnes celkom mimo hry,“ zdôraznil.
Kažimírov záväzok byť pohotový je podľa Bloomberg v súlade s tým, čo hovoria jeho kolegovia. Rakúšan Martin Kocher v utorok (10. 3.) zdôraznil, že ECB si zachováva „plnú voľnosť“ v rozhodovaní a Yannis Stournaras z Grécka obhajoval potrebu flexibility. Prezidentka ECB Christine Lagarde, Francúz Francois Villeroy de Galhau a Lotyš Martins Kazaks uviedli, že banka nedovolí, aby sa inflácia opäť zakorenila.
Napriek neistote je Kažimír „pomerne optimistický“ v otázke ekonomického rastu a možnosť stagflácie ho príliš neznepokojuje. Varoval vlády, aby na ochranu spotrebiteľov a firiem pred drahými energiami nevyužívali nákladné opatrenia, keďže sú verejné financie v niektorých členských štátoch eurozóny napäté.
Varovanie vládam pred pomocou
„Niet pochýb o tom, že vlády prídu s nápadmi, ako ponúknuť aspoň určitú pomoc. Dôrazne by som ich od toho odrádzal a tlačil na to, aby boli opatrenia veľmi cielené a prísne časovo obmedzené. Ale v minulosti sa to nikdy nestalo,“ pripomenul Kažimír.
Finančné trhy podľa Bloomberg počítajú so zvýšením sadzieb ECB v júni alebo neskôr, pričom sa spoliehajú na to, že rastúce ceny energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe donútia banku konať. V pondelok (9. 3.) svoje očakávania zmiernili na dve štvrťpercentné zvýšenia v roku 2026 po tom, ako Donald Trump povedal, že vojna by sa mohla čoskoro skončiť. Po Kažimírových vyjadreniach však investori stávky na vyššie sadzby posilnili a pravdepodobnosť, že sa tak stane už do júna, vzrástla na 60 %.