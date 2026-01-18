Ficovi sa splnil sen: Očakávané stretnutie s Trumpom na Floride a PRVÉ FOTO z jeho sídla!

PALM BEACH - Po niekoľkohodinovom čakaní to napokon prišlo. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico (Smer-SSD) sa na Floride stretol s prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom. Robí tak len pár hodín po podpísaní kľúčového dokumentu o jadrovej spolupráci a krátko po tom, ako Trump oznámil hrozivé clá na krajiny v Európe, ktoré stoja za Grónskom, ktoré chce prvý muž USA ovládnuť.
Fico sa s Trumpom stretol v jeho sídle v luxusnom floridskom rezorte Mar-a-Lago. Stretnutie s Trumpom sa konalo v sobotu o 15:30 hodine miestneho času, čo bolo asi 21:30 stredoeurópskeho času.
Debata prebehla aj na tému hodnotenia stavu EÚ
"V diplomacii sa takáto forma stretnutia vníma ako prejavenie úcty a dôvery," povedal Fico priamo z paluby vládneho špeciálu. "Nevyhli sme sa ani hodnoteniu Európskej únie. Bola úplná zhoda v nazeraní na úniu ako na inštitúciu v hlbokej politickej kríze," prezradil Fico o debate s Trumpom..
"Cesta do Spojených štátov bolo našim ďalším úspechom, ako to bolo s cestami do Ruska či Číny," povedal Fico.
Trump narozdiel od Fica o stretnutí verejne neinformoval.
Na stretnutí sa okrem Fica zúčastnil aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a jeho slovenský náprotivok Juraj Blanár so štátnym tajomníkom Marekom Eštokom. Prezident neformálne pozdravil aj ministerku hospodárstva za Hlas-SD Denisu Sakovú.
Trumpa zaujímal aj postoj k Ukrajine
Americkí predstavitelia sa podľa Fica zaujímali aj o Ukrajinu a postoj Slovenska. "Americkí predstavitelia sa zaujímali o naše postoje, lebo vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine vyjadrujeme vlastné suverénne názory," zopakoval Fico.
Stretnutie prišlo krátko po podpise jadrovej spolupráce
Premiér pritom len pred niekoľkými hodinami podpísal dokument o jadrovej spolupráci a zmluvu na 15-miliardovú sumu ohľadom výstavby ďalšieho jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.
