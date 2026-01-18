Blanár pár hodín po odchode z Trumpovho sídla prehovoril o clách: Sadnite si za rokovací stôl a nevytvárajte napätie!

BRATISLAVA – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (Smer-SSD) sa len niekoľko hodín po uzavretí brán na floridskom sídle Donalda Trumpa vyjadril k jeho kontroverznému plánu s 10-percentnými clami. Tie chce americký prezident uplatniť na európske krajiny, ktoré budú podporovať Grónsko a jeho figurovanie pod Dánskom.
archívne video
"Tak, ako niektoré členské štáty Európskej únie individuálne naďalej podporujú predlžovanie vojnového konfliktu na Ukrajine a nehľadajú spoločné mierové stanovisko na úrovni Únie, podobne ako chcú niektorí lídri poslať svoje vojská na Ukrajinu, alebo krajiny, ktoré bezprecedentne uznali odtrhnutie sa Kosova od Srbska, tak presne takto to potom dopadá v postoji ku Grónsku a medzinárodnému právu ako takému," vyjadril sa minister zahraničných vecí s tým, že vláda naďalej podporuje dodržiavanie medzinárodného práva.
Blanár bol len pár hodín dozadu s Rubiom v jednej miestnosti
Blanár sa pritom len pred niekoľkými hodinami osobne videl nielen so samotným prezidentom Trumpom, ale aj so svojím americkým náprotivkom Marcom Rubiom. Nateraz nie je jasné, či aj im svoje výhrady k predmetnej téme osobne tlmočili.
Chceme mier, nie napätie, vyzval Blanárov rezort
"Slovensko preto na základe uplatňovania rovnakých pravidiel a princípov medzinárodného práva považuje Grónsko za súčasť Dánska, Krym za súčasť Ukrajiny či Kosovo za súčasť Srbska. Odmietame tiež colné boje medzi štátmi, ktorých lídri by si namiesto silných vyhlásení mali sadnúť k rokovaciemu stolu. Preferujeme diplomaciu a mier, nie napätie či boje," uzavrel rezort diplomacie.