Vlani zaznamenali hasiči v Trnavského kraja celkovo 3947 výjazdov k rôznym udalostiam

TRNAVA - V roku 2025 zaznamenali hasiči v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 3947 výjazdov k rôznym udalostiam. Išlo najmä o požiare, dopravné nehody, technické zásahy a zásahy pri úniku nebezpečných látok. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Najviac bolo dopravných nehôd - 1252. Nasledovali technické zásahy v počte 1234 a 1197 požiarov. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali v 65 prípadoch. Súčasťou činnosti hasičov bolo aj 199 cvičení s cieľom udržiavať vysokú úroveň pripravenosti.
Z pohľadu jednotlivých mesiacov bol najvyťaženejší júl, keď hasiči vyrazili k zásahom 404-krát. Najpokojnejším mesiacom bol január s 228 výjazdmi. Zásahy sa najčastejšie sústreďovali do popoludňajších hodín medzi 15.00 a 19.00 h. Najmenej výjazdov zaznamenali v noci medzi 1.00 a 4.00 h. Z hľadiska dní v týždni bol najrušnejším piatok, najmenej výjazdov pripadlo na nedeľu.