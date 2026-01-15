Dopravná nehoda v Cejkove: Sanitka sa prevrátila na bok, nik sa nezranil

Dopravná nehoda sanitky v Cajkove. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
CEJKOV - K dopravnej nehode sanitného vozidla došlo vo štvrtok (15. 1.) nadránom v obci Cejkov v okrese Trebišov. Vozidlo následne zostalo prevrátené na boku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Trebišovskí hasiči boli k dopravnej nehode vyslaní krátko pred 4.30 h. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili,“ uviedol HaZZ. Sanitné vozidlo následne postavili späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc.