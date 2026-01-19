Boje nekončia! Izrael zaútočil na infraštruktúru Hizballáhu v dedinách v južnom Libanone

TEL AVIV - Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na infraštruktúru Hizballáhu v južnom Libanone. K útokom v niekoľkých dedinách došlo napriek tomu, že Bejrút informoval o napredovaní v odzbrojovaní militantného hnutia. Informuje správa agentúry AFP.
Izrael pokračuje v útokoch v tejto oblasti aj po tom, ako sa v novembri 2024 s Hizballáhom dohodol na prímerí. „Pred chvíľou (izraelská armáda) zasiahla teroristickú infraštruktúru v niekoľkých oblastiach južného Libanonu..., ktorú Hizballáh využíval na výcvik teroristov,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení s tým, že Hizballáh sa odtiaľ chystal zaútočiť na izraelské sily a civilistov.
Armáda miesta útokov nešpecifikovala
Armáda miesta útokov nešpecifikovala, no libanonská štátna Národná spravodajská agentúra (NNA) informovala o „sérii izraelských útokov“ na najmenej päť dedín. Minulý týždeň libanonská armáda oznámila, že dokončila odzbrojenie Hizballáhu južne od rieky Lítání v rámci prvej fázy plánu. Izrael však jej kroky označil za nedostatočné. Spomínaných päť dedín leží severne od rieky Lítání a neboli súčasťou úvodnej fázy odzbrojovania.