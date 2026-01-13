Studená sprcha pre Dankovu SNS: Hlas-SD zmietol ich novelu Trestného zákona zo stola: TOTO nepodporíme!

BRATISLAVA - Novela Trestného zákona z dieľne SNS, ktorá sa zaoberá zmenou sadzieb pri extrémistických trestných činoch už narazila aj v koalícii. Po kritike, ktorá zaznela z opozície či mimovládneho sektora, jej NIE povedal aj Hlas-SD.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona, ktorá navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky a upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
archívne video
Ich zámer sa však stretáva s nesúhlasom. Okrem opozície sa ozvala aj nadácia Zastavme korupciu. Ukazuje sa však, že SNS nemá podporu nemá ani vo vnútri vlastnej koalície. Strana Hlas-SD dnes oznámila, že návrh podporiť odmieta. "Tento návrh musíme odmietnuť, pretože je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí Slovenská republika," tvrdí strana Hlas-SD. "Slovensko má jasnú a nespochybniteľnú hodnotovú oporu v protifašistickom odkaze Slovenského národného povstania. Tento odkaz nie je historická spomienka, ale morálny záväzok - postaviť sa proti ideológiám nenávisti, násilia a potláčania slobôd. Znižovanie trestov za extrémizmus tento záväzok oslabuje a relativizuje hranicu medzi demokraciou a zlom," vysvetľujú svoje rozhodnutie. Okrem toho poukázali na to, že Slovensko stojí na kresťanskom cyrilo-metodskom odkaze, ktorý je o úcte k človeku, o ľudskosti, pravde a zodpovednosti. "Extrémizmus je popretím týchto hodnôt. Nie je prejavom slobody ani slobodného vyjadrovania sa, ale popretím všetkého, čo definuje slovenský národ, občanov Slovenskej republiky a naše ústavné zriadenie," tvrdia.
V čase, keď na Slovensku aj v celej Európe narastá radikalizácia mladých ľudí, nemôžeme podľa nich vysielať signál, že spoločnosť je k extrémizmu zhovievavejšia. "Našou úlohou nie je legitimizovať nenávisť, zľahčovať popieranie historických zločinov ani zamieňať šírenie nenávisti za slobodu slova," odkázali. Slovensko podľa Hlasu potrebuje spolupatričnosť, ľudskosť a zodpovednosť, nie normalizáciu ideológií, ktoré v minulosti priniesli utrpenie, strach a smrť. Štát musí stáť pevne na strane človeka a jeho dôstojnosti.
"Navrhovateľ tohto zákona sa v jednej zásadnej veci mýli: Slovensko nie je národ, ktorý by bol pripravený robiť kompromisy s extrémizmom. Tento návrh nečíta našu históriu ani naše hodnoty správne. Preto ho strana HLAS odmieta. Pretože je proti všetkému, čo nás ako národ a občanov Slovenskej republiky hodnotovo definuje," dodali.
Žilinka označil novelu za nezodpovednú a krátkozrakú
Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil novelu Trestného zákona za nezodpovednú a krátkozrakú. Vyhlásil to generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. Ich prijatie by podľa Žilinku predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu. „Novela predpokladá závažné zmeny, ktoré sú navrhované bez akejkoľvek odbornej diskusie a analýzy. Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia. Pre navrhované zmeny nevidím žiadny vecný a ani rozumný dôvod. Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt. Navrhovanú legislatívu považujem za nezodpovednú a krátkozrakú,“ zdôraznil generálny prokurátor vo videu na sociálnej sieti.