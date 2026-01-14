Vláda pritvrdzuje: Novelu o IT vo verejnej správe chcú schváliť narýchlo, ide o peniaze z plánu obnovy

BRATISLAVA - Novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe by Národná rada (NR) SR mohla prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh zákona, ktorý je dôležitý pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy, kabinet Roberta Fica (Smer-SD) schválil už začiatkom novembra, no parlament ju nestihol na ostatnej schôdzi prerokovať.
Návrhom sa podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR precizuje úprava monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom informačného systému IS KAV (konsolidovaná analytická vrstva), a to najmä kvôli tzv. prioritným životným situáciám v rámci plnenia míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR. „Nesplnenie vyššie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti,“ upozornilo MIRRI. Novela prináša aj ďalšie zmeny. Správca informačných systémov v majetku štátu by napríklad mohol v prípade jej schválenia tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Návrh ráta aj so zvýšením sankcií za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy či spresnením kompetencií vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). Zároveň má riešiť aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov. Návrhom novely zákona sa taktiež navrhuje rozšírenie sankcionovateľných skutkových podstát správnych deliktov a zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.