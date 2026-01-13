Fico zachraňuje zatvorenú hlinikáreň: Spolupráca na desať rokov?

ŽIAR NAD HRONOM - S hlinikárňou Slovalco, ktorá začiatkom roka 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka, plánuje vláda podpísať memorandum o spolupráci na obdobie desiatich rokov. Na tlačovej konferencii v Žiari nad Hronom to v utorok uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že v rámci podpory pre energeticky náročné podniky bude navrhovať európske riešenie spočívajúce v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek.
archívne video
Predseda vlády pri návšteve Slovalca skonštatoval, že hlinikáreň v Žiari nad Hronom je modernou a ekologickou fabrikou, ktorá dokáže vyrábať surovinu strategickú pre Slovensko i Európsku úniu (EÚ). Pripomenul, že v rámci európskych kapacít sa v súčasnosti vyrába približne 1,2 milióna ton primárneho hliníka. „Európa však potrebuje medzi šiestimi až siedmimi miliónmi ton, všetko ostatné sa dováža z iných krajín. Táto fabrika bola schopná z tej európskej produkcie vyrábať 17 až 20 percent, povedzme do 200.000 ton hliníka,“ uviedol Fico. Skonštatoval tiež, že viaceré európske podniky museli pre vysoké ceny elektrickej energie svoju výrobu zastaviť, pričom dnes do Európy väčšinu hliníka dovážame z Číny alebo Afriky, kde sa energia vyrába predovšetkým z uhlia.
Problémom v rámci energeticky náročného priemyslu je podľa premiéra systém emisných povoleniek. „Nie je možné, aby sme pre ambiciózne klimatické ciele, ktoré máme, zatvárali zdravé, moderné a ekologické fabriky a dovážali sem hliník z krajín, kde, naopak, dochádza k obrovskému znečisťovaniu životného prostredia,“ povedal Fico. Riešenie, ktoré by pomohlo Slovalcu aj ďalším podnikom náročným na spotrebu energií, vidí premiér v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek. O návrhu chce informovať aj ďalšie európske krajiny a predstaviť ho plánuje i Európskej komisii. „To je však beh na dlhé časy, pretože dosiahnuť takúto dohodu v rámci komisie a v rámci EÚ bude náročné a komplikované,“ priznal Fico, no verí, že k myšlienke sa pridajú aj iné krajiny.