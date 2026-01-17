Slovensko kráča k ďalšiemu jadrovému bloku: Fico v USA podpísal kľúčový DOKUMENT!

WASHINGTON - Minister energetiky USA Christopher A. Wright a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podpísali v piatok vo Washingtone medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska, informuje TASR podľa vyhlásenia zverejneného Ministerstvom energetiky USA.
Táto prelomová dohoda zahŕňa výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach s výkonom 1200 megawattov, čím sa prehlbuje strategické partnerstvo medzi USA a Slovenskom a posilňuje energetická bezpečnosť Európy. Vytvára základ pre dlhodobé zapojenie USA do slovenského jadrového energetického programu a má podporiť budúce projekty civilnej jadrovej energetiky v celom regióne, uvádza sa vo vyhlásení.
„Tento moment vnímam ako významný míľnik v našich bilaterálnych vzťahoch, ale aj ako jasný signál, že Slovensko a Spojené štáty spája spoločné strategické uvažovanie o budúcnosti energetiky – o jej bezpečnosti, udržateľnosti a technologickej vyspelosti,“ uviedol po podpise dohody Fico.
Chceme byť energeticky zabezpečení, tvrdí Fico
„Dnešná dohoda o civilnej jadrovej spolupráci odráža náš spoločný záväzok posilňovať energetickú bezpečnosť a suverenitu Európy na ďalšie desaťročia," vyhlásil Wright. Dohoda podľa neho podporuje snahy Slovenska o diverzifikáciu zdrojov energie, posilnenie dlhodobej energetickej bezpečnosti a integráciu amerických jadrových technológií do energetickej infraštruktúry strednej Európy.
Plánovaná jadrová jednotka predstavuje mnohomiliardovú investíciu do energetickej infraštruktúry a jednu z najväčších v histórii Slovenska. Jadrové elektrárne už teraz majú najväčší podiel na výrobe elektriny na Slovensku, v produkcii ktorej je krajina sebestačná po spustení tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce v roku 2023.