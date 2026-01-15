Robert Fico telefonoval s lídrom SAE: Reč bola o energiách, technológiách a veľkých investíciách

BRATISLAVA/ABÚ ZABÍ - Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok telefonoval s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Diskutovali o posilnení spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, obnoviteľných zdrojov energie, technologických inováciách a ďalších kľúčových sektoroch. Informuje o tom správa agentúry WAM.
archívne video
Obe strany zároveň potvrdili svoj spoločný záväzok ďalej prehlbovať bilaterálnu spoluprácu v rôznych oblastiach. Fico a prezident SAE hovorili aj o viacerých regionálnych a medzinárodných udalostiach, ktoré sú predmetom spoločného záujmu, pričom sa zamerali najmä na situáciu na Blízkom východe. V tejto súvislosti zdôraznili význam podpory dialógu a diplomatických riešení ako prostriedku na riešenie regionálnych otázok a kríz s cieľom zachovať bezpečnosť a stabilitu a zabrániť eskalácii napätia.
Slovenský premiér už so šejkom Muhammadom osobne rokoval v Abú Zabí v októbri minulého roka. Predmetom ich rozhovorov vtedy bola okrem iného spolupráca v oblasti dopravnej infraštruktúry a zbrojárskeho priemyslu. Predstavitelia oboch krajín tiež podpísali dohodu o posilnení vzájomných hospodárskych vzťahov a memorandum o posilnení investičných väzieb.