SPP podá dovolanie! Najvyšší súd zrušil rozsudok v kauze Duckého zmeniek

BRATISLAVA - Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek. Plynárenský podnik tak má zmenku preplatiť cyperskej spoločnosti Stroden Management Limited. Informoval o tom SPP s tým, že podá proti rozsudku dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok.
„SPP sa nestotožňuje so škandalóznym rozhodnutím Najvyššieho súdu SR vo veci tzv. Duckého zmeniek, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP. Spoločnosť si bude aj naďalej chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi. Hneď po doručení písomného vyhotovenia rozhodnutia SPP podá dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok,“ uviedli plynári. Majetok SPP, a teda ani Slovenskej republiky podľa nich nie je ohrozený.
Súdy rozhodli v prospech SPP
Zároveň podľa SPP platí, že v tomto prípade má dovolanie automaticky odkladný účinok, čo znamená, že cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited nemôže postihnúť majetok SPP exekúciou. Ďalšie právne kroky spoločnosť zváži po dôkladnom oboznámení sa s písomným odôvodnením rozhodnutia.
SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že tzv. Duckého zmenky boli všetky podvodne vydané a všetky sú neplatné bez výnimky. Spoločnosť zatiaľ nebola zaviazaná uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP. V novembri 2018 však Najvyšší súd už o Duckého zmenkách v neprospech SPP rozhodol. Podnik vtedy uviedol, že môže prísť o 30 miliónov eur, a proti rozhodnutiu podal dovolanie.
Nie je známe, koľko zmeniek Ducký podpísal,
V 90. rokoch riaditeľ spoločnosti Ján Ducký podpísal množstvo zmeniek, ktoré boli pôvodne vystavené v prospech českej firmy Sezooz Group. Ducký nimi údajne chcel zaplatiť za dodávky technológií pre plynárne. Nie je známe, koľko zmeniek Ducký podpísal, na akú sumu celkovo a kde sa nachádzajú, pretože v účtovníctve vtedajšieho štátneho podniku SPP zaevidované neboli. V roku 1999 Duckého zavraždil neznámy páchateľ, prípad sa nepodarilo objasniť.