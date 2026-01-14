Proces v prípade vraždy Daniela Tupého má pokračovať budúci týždeň

BRATISLAVA - Súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať budúci týždeň v piatok (23. 1.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Predvolaní sú svedkovia vrátane Juraja Ondrejčáka, považovaného za niekdajšieho bosa bratislavskej skupiny piťovcov. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí Adam P., ktorý doteraz vo veci pred súdom nevypovedal.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.