MIMORIADNE Ďalšia tragédia na železnici: FOTO Po zrážke lokomotívy a auta hlásia dvoch mŕtvych!

DOLNÉ NAŠTICE - V obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou došlo k zrážke lokomotívy a osobného auta, ktorá si vyžiadal dva ľudské životy.
"Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Trenčína bola dnes v popoludňajších hodinách vyslaná k vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou. Na železničnom priecestí sa zrazilo osobné motorové vozidlo s rušňom," uviedla letecká záchranná služba.
Dve osoby vo vozidle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek na mieste, žiaľ, podľahli. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti miesta udalosti prevzala do svojej starostlivosti 42-ročnú ženu s ťažkými poraneniami viacerých častí tela. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečení základných životných funkcií bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v kritickom stave letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," uviedli.
O nehode informuje aj stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Ako uviedli, na trati Rybany - Bánovce nad Bebravou je prerušená doprava z dôvodu stretu vlaku Rv 79351 s cestným motorovým vozidlom na priecestí.