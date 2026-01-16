Polícia vyšetruje nehodu v Prešove, pri ktorej chodkyňa utrpela viacero zranení

PREŠOV - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Prešove, pri ktorej chodkyňa po zrážke s autom utrpela viacero zranení. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala vo štvrtok (15. 1.) krátko po 5.00 h ráno na Bardejovskej ulici.
„Došlo k zrážke 59-ročnej chodkyne, prechádzajúcej cez priechod pre chodcov. Vodičom osobného auta, ktoré ženu zachytilo, bol 27-ročný muž. V dôsledku zrážky žena utrpela viacero závažných zranení, ktoré si vyžiadajú niekoľkomesačné liečenie,“ uviedla hovorkyňa. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu, čo potvrdil negatívny výsledok vykonanej dychovej skúšky. Chodkyňa v dôsledku zranení nebola schopná sa takejto skúške podrobiť.
Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom vyzýva k opatrnosti a ohľaduplnosti na cestách, a to zvlášť v nepriaznivom počasí.